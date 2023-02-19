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حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة

الأحد 19 فبراير 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة



وكالات / سما /

زواج الشاب بمن تكبره في العمر أو الشابة بمن يكبرها في العمر بفارق كبير أمرا يحدث بشكل فردي في العديد من دول العالم، وخلال الساعات القليلة الماضية انتشرت مجموعة الصور والفيديوهات بعنوان “زواج مليارديرة  76 عاما بشاب 19 عاما في إيطاليا” فما الحقيقة؟.

حققت ميلينا جاتا (76 عاما) وجوزيبي دانا (19 عاما) ملايين المشاهدات عبر تطبيق (تيك توك) إثر إعلانهما الزواج وانتظارهما الطفل الأول.

زواج شاب بعجوز

تتظاهر السيدة العجوز والشاب الصغير والذي يفرق بينهم في العمر 48 عاما بلحظات لا تحصي من الرومانسية منها تقبيل بطنها إشارة إلى وجود حمل، ورقصهما معا، والاحتفال بالفلانتين، والسفر في جولات سياحية مما جعلتهما مشهورين حول العالم.

وفي لقاء تلفيزيوني محلي، كشفت العجوز والشاب حقيقة زواجهما وانتظارهما طفل جديد بأنهما مجرد “جدة وحفيد” يدعيان ذلك على سبيل السخرية لجمع متابعين وحصد المشاهدات على الشبكات الاجتماعية .

جنون الشهرة

وبتابع صفحة الشاب وجدته على تطبيق “تيك توك” 3.1 مليون متابع، حاصدين 74.4 مليون تفاعل حتي الآن، كما أنهما زادا “أكثر من مليون متابع" بسبب فيديو الحمل المفبرك لجدته الأرملة.

وبرر الشاب ما يفعله بأنه مجرد تعويض مودة وإخرج لجدته الأرملة من مشاعر الحزن إثر وفاة جده فقط لا غير، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت من بين التعليقات على مقطع فيديو الشاب مع جدته: "يمكن التعبير عن حب الجدة بشكل مختلف تمامًا"، "هذا أمر مروع بالنسبة لي أن أشاهده"، “وصل معكما الأمر إلى التظاهر بحمل طفل، هذا مقزز”.

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