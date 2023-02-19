صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

وكالات / سما /

حالة من الحزن تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت سيدة مقطع فيديو صادم، كشفت فيه وفاة طفلها الرضيع بعد يومين من نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضحك.

وفاة رضيع بعد نشر صورته

ونشرت الأم المكلومة “زهراء” مقطع فيديو قبل 4 أيام من حسابها الذي يحمل اسم "زونو أم فضة"، تحذر فيه كل أم من نشر صور أطفالها على الإنترنت.

وأوضحت أنها نشرت مقطع فيديو لطفلها محمد نور صباح يوم 23 ديسمبر الماضي، فمرض الطفل في اليوم التالي وتوفي يوم 25 ديسمبر أي بعد يومين من نشر صوره، بعد إصابته بقئ وإسهال فقط.

وعندما سألتها المتابعات عن سبب الوفاة، قالت إنه لم يكن مصابا بأي مرض وكان بصحة جيدة، وكتبت: "كان صغيري قطعة من الجنة فعاد إليها".

وتابعت: "لحد يغلط غلطتي ميتحمل أي شئ إني ماجنت أتوقع للخظة يصير بي هيج، أنا آسفة حمودي".

تفاصيل وفاة رضيع بعد نشر صورته

لكن بررت بعض المتابعات أن وفاته كانت قضاء وقدر ولم يكن لنشر صوره سببا، وقال زهراء حسن: "هذا يومه لا أكثر ولا أقل".

وتابعت روتاغدير: "الله يصبرك بس النشر إيه علاقته، هذا قدره وفشل تشخيصي من الأطباء اسمه خطأ طبي وليس حسد".

وأضافت مروة دفاعا عن المبدأ نفسه للإيمان بالقدر: "ما يحتاج هذا الكلام، يجب أن يصير إيمانكم بالقضاء والقدر أكبر من الإيمان بالحسد".