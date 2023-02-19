  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد طرد دبلوماسية إسرائيلية.. إسرائيل تستدعي سفير جنوب أفريقيا لجلسة توبيخ

الأحد 19 فبراير 2023 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد طرد دبلوماسية إسرائيلية.. إسرائيل تستدعي سفير جنوب أفريقيا لجلسة توبيخ



القدس المحتلة / سما /

 أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها قررت استدعاء سفير جنوب أفريقيا لجلسة توبيخ، بعد طرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية شارون بار لي أمس السبت من قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بطلب من جنوب أفريقيا والجزائر.

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تنظر بجدية إلى الحادث الذي تم فيه طرد ممثلة إسرائيلية رفيعة المستوى من اجتماع الاتحاد، رغم أنها كانت تحمل أوراق الاعتماد المطلوبة وشارة الدخول.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه ستتم دعوة المسؤول في سفارة جنوب أفريقيا لمحادثة توبيخ مع مدير عام الوزارة رونان ليفي.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن محاولة إلغاء صفة المراقب لإسرائيل في الاتحاد الأفريقي ليس لها أي أساس قانوني.

وأضافت وزارة الخارجية أمس أنه "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأفريقي رهينة عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب أفريقيا بدافع الكراهية والسطوة الإيرانية".

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

مصر تنفذ مشروعا يثير قلق "إسرائيل"

حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

العمليات تُطير النوم من عيون شبتاي.. يخشى اغتيال سياسي في "إسرائيل"

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

فيديو: العثور على كنز تحت الأنقاض في غازي عنتاب!

قناة عبرية: إيران تخلق معادلة "أنتم تؤذوننا نحن نؤذيكم"

الأخبار الرئيسية

السعودية : لا فائدة من عزل سوريا ولا بد من نهج عربي جديد تجاهها

الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة محاولة اغتيال أحد قادتها بدمشق

بن غفير يرد على قرار العصيان المدني بالقدس وهذا ما قاله ..

image_processing20230219-291924-rq47g4

بدء "العصيان المدني" في مناطق متفرقة بالقدس رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية

بلينكن يهاتف نتنياهو: الولايات المتحدة ترفض بشدة شرعنة بؤر استيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم