بعد طرد دبلوماسية إسرائيلية.. إسرائيل تستدعي سفير جنوب أفريقيا لجلسة توبيخ

القدس المحتلة / سما /

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها قررت استدعاء سفير جنوب أفريقيا لجلسة توبيخ، بعد طرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية شارون بار لي أمس السبت من قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بطلب من جنوب أفريقيا والجزائر.

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تنظر بجدية إلى الحادث الذي تم فيه طرد ممثلة إسرائيلية رفيعة المستوى من اجتماع الاتحاد، رغم أنها كانت تحمل أوراق الاعتماد المطلوبة وشارة الدخول.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه ستتم دعوة المسؤول في سفارة جنوب أفريقيا لمحادثة توبيخ مع مدير عام الوزارة رونان ليفي.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن محاولة إلغاء صفة المراقب لإسرائيل في الاتحاد الأفريقي ليس لها أي أساس قانوني.

وأضافت وزارة الخارجية أمس أنه "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأفريقي رهينة عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب أفريقيا بدافع الكراهية والسطوة الإيرانية".