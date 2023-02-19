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"فتح" تشيد بمواقف المؤتمر الوطني الافريقي والدول الافريقية الداعمة لشعبنا وقضيته

الأحد 19 فبراير 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 

أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن تقديرها لمواقف دولة جنوب افريقيا، والدول الافريقية كافة، التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، وعارضت انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الافريقي.

ورحبت حركة "فتح"، في بيان صحفي اليوم الاحد، بطرد الوفد الإسرائيلي من القمة الافريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وثمنت جهود كافة الدول، التي حالت دون مشاركته في أعمال القمة الافريقية، التي تنسجم مع مواقف الاتحاد الافريقي الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.

وأشادت بمواقف جنوب افريقيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المجالات وعلى الصعد كافة، خاصة في المحافل الدولية، التي كان آخرها ترحيب المؤتمر الوطني الافريقي، بطرد الوفد الإسرائيلي من القمة الافريقية، والتأكيد على أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

ودعت "فتح"، كافة الدول الافريقية الصديقة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات ونبذ إسرائيل ومحاصرتها والضغط عليها لوقف جرائمها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، كذلك منعها من نيل عضوية الاتحاد الافريقي.

#فتح #الدول الافريقية #القمة الافريقية

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