نزيل ثانٍ من الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين يسلم نفسه

رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، أن النزيل الثاني الفار من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلّم نفسه، بجهود مكثفة من المؤسسة الأمنية.

وأضاف ارزيقات في بيان، أن العمل ما زال مستمرا لإحضار الثلاثة الآخرين .

وناشد ارزيقات عائلات الفارين الآخرين بضرورة التعاون مع الجهود المبذولة لتسليمهم للجهات الأمنية حفاظا على حياتهم وحفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي.

وكان أحد النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للشرطة مساء أمس، بجهود مكثفة من المؤسسة الأمنية وبضغط من عائلته.