  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نزيل ثانٍ من الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين يسلم نفسه

الأحد 19 فبراير 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نزيل ثانٍ من الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين يسلم نفسه



رام الله / سما /

 أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، أن النزيل الثاني الفار من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلّم نفسه، بجهود مكثفة من المؤسسة الأمنية.

وأضاف ارزيقات في بيان، أن العمل ما زال مستمرا لإحضار الثلاثة الآخرين .

وناشد ارزيقات عائلات الفارين الآخرين بضرورة التعاون مع الجهود المبذولة لتسليمهم للجهات الأمنية حفاظا على حياتهم وحفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي.

وكان أحد النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للشرطة مساء أمس، بجهود مكثفة من المؤسسة الأمنية وبضغط من عائلته.

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

مصر تنفذ مشروعا يثير قلق "إسرائيل"

حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

العمليات تُطير النوم من عيون شبتاي.. يخشى اغتيال سياسي في "إسرائيل"

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

فيديو: العثور على كنز تحت الأنقاض في غازي عنتاب!

قناة عبرية: إيران تخلق معادلة "أنتم تؤذوننا نحن نؤذيكم"

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة محاولة اغتيال أحد قادتها بدمشق

بن غفير يرد على قرار العصيان المدني بالقدس وهذا ما قاله ..

image_processing20230219-291924-rq47g4

بدء "العصيان المدني" في مناطق متفرقة بالقدس رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية

بلينكن يهاتف نتنياهو: الولايات المتحدة ترفض بشدة شرعنة بؤر استيطانية

C889AF63-8D54-414C-BE16-F022D1F9C5F1

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم