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"إنستغرام" يتخلى عن إحدى أشهر ميزاته!

الأحد 19 فبراير 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" يتخلى عن إحدى أشهر ميزاته!



وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق سيتوقف عن دعم إحدى الميزات التي كان يستعملها الكثير من المستخدمين.

وأشارت شركة "إنستغرام" في مدونة لها على الإنترنت إلى "أن صناع المحتوى وبعض المستخدمين لن يكونوا قادرين في المستقبل على الاستفادة من ميزة Live Shopping للترويج لمنتجاتهم عبر خدمات البث المباشر".

وكتبت الشركة في صفحاتها على الإنترنت "اعتبارا من 16 مارس المقبل لن تكون قادرا على الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر من خلال Live Shopping على إنستغرام.. هذا التغيير سيساعدها على التركيز على المنتجات والميزات التي توفر للمستخدمين أكبر قدر من القيمة".

وأضافت "لن تختفي المتاجر الإلكترونية من إنستغرام تماما، وسيظل المستخدم قادرا على إعداد وتشغيل متجر له على التطبيق ، سنواصل تجارب التسويق المخصصة للشركات والأفراد عبر ميزات الخلاصات والقصص ومقاطع الفيديو القصيرة".

وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "إنستغرام" كانوا قد وفروا العديد من ميزات الترويج للمنتجات عبر التطبيق بهدف اجتذاب قدر أكبر من المستخدمين، وزيادة العائدات بنفس الوقت.

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