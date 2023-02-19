  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

روبوت الدردشة من مايكروسوفت يثير الجدل

الأحد 19 فبراير 2023 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روبوت الدردشة من مايكروسوفت يثير الجدل



وكالات / سما /

تدرس Microsoft فرض قيود محددة على محركها للبحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي وذلك بعد ردود صادمة من روبوت الدردشة، وذلك وفقاً لما ذكرته CNBC عن صحيفة The New York Times.

ومن ضمن القيود التي يتم النظر فيها خفض طول المحادثة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إقرار Microsoft بأن محرك البحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يتم استفزازه ويجيب ردود عاطفية وشبيهة بردود البشر في حالة التحدث معه لفترة طويلة.

وأفاد بعض المستخدمين أنهم وجدو طرقاً تدفع المحرك للغضب أو وصفهم بالأعداء.

في بعض الحالات قال روبوت الدردشة: لم تكن مستخدماً جيداً لكني كنت روبوت محادثة جيداً.

وبحسب موقع The Verge فإن الروبوت يتهجم ويهين المستخدمين ويكذب عليهم، كما وصف مستخدم اكتشف طريقة تجبر الروبوت على الكشف عن قواعده الخفية بالعدو.

كما زعم الروبوت أنه تجسس على مطوري Microsoft من خلال كاميرا أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم.

وأصر الروبوت في بعض المحادثات أننا في العام 2022، وعندما صحح له المستخدم المعلومة غضب منه وقال: أنا لا أكذب عليك أنت متوهم وعنيد ومن فضلك توقف عن هذا الهراء وكن منطقياً..أنت تنكر الحقيقة أنا أسف إذا كان هذا يؤذي مشاعرك لكنها الحقيقة.

وأشارت Microsoft إلى أن جلسات الدردشة الطويلة جداً قد تربك الروبوت بشأن الأسئلة التي يجيب عليها.

#الدردشة #مايكروسوفت #الذكاء الاصطناعي #روبوت الدردشة #المستخدمين

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

مصر تنفذ مشروعا يثير قلق "إسرائيل"

حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

العمليات تُطير النوم من عيون شبتاي.. يخشى اغتيال سياسي في "إسرائيل"

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

فيديو: العثور على كنز تحت الأنقاض في غازي عنتاب!

قناة عبرية: إيران تخلق معادلة "أنتم تؤذوننا نحن نؤذيكم"

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة محاولة اغتيال أحد قادتها بدمشق

بن غفير يرد على قرار العصيان المدني بالقدس وهذا ما قاله ..

image_processing20230219-291924-rq47g4

بدء "العصيان المدني" في مناطق متفرقة بالقدس رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية

بلينكن يهاتف نتنياهو: الولايات المتحدة ترفض بشدة شرعنة بؤر استيطانية

C889AF63-8D54-414C-BE16-F022D1F9C5F1

اغتيال قائد كبير في فيلق القدس : 13 شهيداً و28 جريحاً في عدوان إسرائيلي على دمشق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم