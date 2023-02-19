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عبد السلام هنية يكشف تفاصيل تكريم أبطال الموسم الرياضي

الأحد 19 فبراير 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد السلام هنية يكشف تفاصيل تكريم أبطال الموسم الرياضي



غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن تفاصيل تكريم أبطال الموسم الرياضي 2022-2023.

وذكر هنية أن الحفل سيجري الاثنين القادم في قاعة "الشاليهات" غرب غزة, ويشمل مبلغ 6000 دولار لبطلي الدرجة الثانية "خدمات جباليا واتحاد دير البلح" وكذلك بطلي الدرجة الثالثة "السلام والعطاء", بجانب 1000 دولار لخدمات البريج بطل كأس اليد.

كما سيتم تكريم نادي الجزيرة بطل دوري كرة القدم للبتر بمبلغ 500 دولار, ونادي الزيتون بمناسبة الذكرى "40" لتأسيسه بمبلغ 2000 دولار.

ولفت إلى أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح عدد من المشاريع الصغيرة, لتطوير مرافق الأندية وصالات المجلس الأعلى بقيمة 200000 دولار.

#عبدالسلام هنية #أبطال #الأندية #غزة #رياضة

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