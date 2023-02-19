نيوزويك : روسيا تنشر أحد أخطر الأسلحة في العالم في أوكرانيا

وكالات

قال خبراء أمريكيون إن الجيش الروسي لديه أسلحة أكثر خطورة بكثير من راجمة هيمارس.

وسلمت الولايات المتحدة راجمة هيمارس لأوكرانيا، والتي تعتبر واحدة من أقوى الأسلحة الغربية. وفقًا للخبراء العسكريين الأمريكيين، تمتلك روسيا أنظمة قتالية أكثر قوة في منطقة العملية الخاصة، مثل توس-1أ “سولنتسبيك”.

وقال صحفيو “نيوزويك” الأمريكية: “توس-1 في موجة صدمة قوية للغاية يمكن أن تدمر المباني”.

توس-1أ “سولنتسيبيك” هي نسخة محدثة من قاذفة اللهب الثقيلة توس-1 التي دخلت خدمة الجيش الروسي في عام 2001. تم تصدير أحدث مجمع قتالي إلى أرمينيا وأذربيجان والعراق وكازاخستان. وفقًا للصحيفة، هناك رأي واسع النطاق بين الخبراء العسكريين الغربيين بأن “سولنتسبيك” هي واحدة من أخطر الأسلحة الموجودة.

يعتقد المحلل الأمريكي جوردان كوهين أن راجمة هيمارس التي تم نقلها إلى أوكرانيا ليست بقوة الأسلحة الحرارية الروسية، حيث تتميز الأخيرة بنصف قطر تأثير أكبر بكثير. تم تصميم توس-1أ لتعطيل معدات العدو، فضلاً عن تحصيناته.

يبلغ طول توس-1أ، 3.7 متر ويتم وضعه على هيكل مدرع مجنزر، ويمكن للمنصة أن تدور 360 درجة.

يمكن إطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، اعتمادًا على الهدف. يستغرق الإطلاق التلقائي للصواريخ ست ثوانٍ واليدوي 12 ثانية.

يلاحظ الخبراء الغربيون أن الأسلحة الحرارية، على عكس الأسلحة التقليدية، لديها موجة انفجار أكبر بكثير. بعد التفجير، تمتزج المواد الحربية بالأكسجين، مما يخلق نصف قطر هائل من الدمار. صرح جوردان كوهين أنه يكاد يكون من المستحيل مقاومة هذا السلاح بعد تشغيله.