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الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس عشر

الأحد 19 فبراير 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس عشر



رام الله / سما /

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من عرابة/ جنين، إضرابه عن الطعام لليوم (15) على التوالي في زنازين معتقل (الجلمة)، وذلك رفضًا لاعتقاله، حيث جرى تمديد اعتقاله حتّى يوم غد الأحد.


وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته. كما ذكر نادي الأسير.

يُشار إلى أنّ الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض خمس إضرابات  سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا).

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