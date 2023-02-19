4 مواجهات طاحنة وحاسمة للمنافسة والهبوط في الممتازة

غزة / سما /

تنطلق منافسات الجوبة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز ب4 مواجهات طاحنة وحاسمة على صعيد المنافسة على اللقب والهروب من شبح الهبوط.

وستحدد هذه المواجهات بنسبة كبيرة مصير ومستقبل الفرق الثمانية على جدول الترتيب في الموسم الحالي.

اتحاد الشجاعية × خدمات رفح

يحتضن ملعب اليرموك مواجهة حاسمة بنسبة كبيرة على صعيد الصدارة التي يسعى خدمات رفح (الأول 44 نقطة ) لاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق اللقب لو حقق الفوز على الشجاعية (الثالث 36 نقطة) الذي يسعى للاستمرار في الملاحقة قبل 3 جولات على النهاية.

غزة الرياضي × شباب رفح

ويأمل شباب رفح (الثاني 39 نقطة) في استمرار انتصاراته ومنافسته على اللقب وعينه الأخرى على نتيجة جاره المتصدر خدمات رفح مع الشحاعية، حينما يحل الزعيم ضيفاُ غزة الرياضي (الثامن 18 نقطة) الساعي لتأمين بقاءه في المراكز الدافئة والابتعاد خطوة جديدة عن حسابات الهبوط.

شباب خانيونس × اتحاد بيت حانون

ويدخل فريقي شباب خانيونس ( العاشر 16 نقطة) وضيفه اتحاد بيت حانون (التاسع 18 نقطة) مواجهة غاية في الأهمية لأجل تحسين مراكزهما على جدول الترتيب والابتعاد عن خطر المراكز المتأخرة ومعاناة الهبوط.

خدمات النصيرات × الهلال

وفي مباراة رابعة يدخل خدمات النصيرات (الحادي عشر 13 نقطة) في مهمة جديدة على ملعب الدرة ويستضيف الهلال (السادس 23 نقطة) في مواجهة يسعى النصيرات لمواصلة سعيه لتعزيز فرص بقائه وعدم هبوطه للدرجة الأولى، فيما تمثل المباراة خطوة لتحسبن مركز الهلال على جدول الترتيب.