الأمعري يصعق الظاهرية وأهلي الخليل يعادل بلاطة بـ"المحترفين"

رام الله / سما /

حقق "شباب الأمعري" فوزا مفاجئا على "شباب الظاهرية" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في ختام مباريات الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذه الخسارة، تضاءلت حظوظ "الظاهرية" في المنافسة على اللقب، بعد تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط عن قطبي الصدارة "جبل المكبر" و"هلال القدس"، قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري. في المقابل، رفع "الأمعري" رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

وجاء هدف الفوز للأمعري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر الشوط الأول عن طريق يحيى سليم.

وعلى استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، فرض "أهلي الخليل" التعادل على "مركز بلاطة" 3-3، بعد أن كان متأخرا في النتيجة 1-3.

وافتتح محمد البدوي التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة، وعادل كامل قرعان النتيجة لبلاطة في الدقيقة 19، وأضاف عبد الرحمن وشاح الهدف الثاني لبلاطة في الدقيقة 32، قبل أن يسجل أحمد العيساوي الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم "بلاطة" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، قلص كامل اغريب النتيجة للأهلي في الدقيقة 66، ونجح علي يوسف عيسى في إدراك التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 79.

ورفع "مركز بلاطة" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، ورفع "أهلي الخليل" رصيده إلى 14 نقطة ليتراجع إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن "الأمعري".

وعلى استاد الخضر جنوب بيت لحم، تعادل "ترجي واد النيص" مع "ثقافي طولكرم" بهدفين لمثلهما.

وتقدم "الثقافي" بهدف سجله أشرف نعمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك نعمان التعادل في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، وأعاد عبد الكريم أبو شنب التقدم للثقافي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47، إلا أن أشرف نعمان عاد وسجل التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. وشهدت المباراة طرد لاعب "ثقافي طولكرم" علاء بدران في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع.

ورفع "ثقافي طولكرم" رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، ورفع "ترجي واد النيص" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.

وقبل ثلاث جولات على نهاية الدوري، انحصر التنافس على اللقب بين "جبل المكبر" و"هلال القدس" اللذان يتشاركان الصدارة برصيد 46 نقطة، مع أفضلية للمكبر في المواجهات المباشرة، حيث فاز على الهلال ذهابا وإيابا.

وفي الجولات المتبقية، يلتقي "جبل المكبر" كل من "مؤسسة البيرة" و"ترجي واد النيص" و"شباب الأمعري"، في حين يواجه "هلال القدس" كل من "شباب الظاهرية" و"ثقافي طولكرم" و"شباب السموع".

كما تشتعل المنافسة للهروب من منطقة الهبوط بين "أهلي الخليل" و"شباب الأمعري" و"شباب السموع" بعد تأكد هبوط "إسلامي قلقيلية" إلى دوري الدرجة الأولى.

وينفرد مهاجم "هلال القدس" بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا، بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه مهاجم "السموع" ليث خروب ومهاجم "شباب الظاهرية" علي عدوي.