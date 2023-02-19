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فيديو.. ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ميدان أوساسونا

الأحد 19 فبراير 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ميدان أوساسونا



وكالات / سما /

عاد ريال مدريد بفوز ثمين من ميدان أوساسونا، بهدفين دون رد، مساء السبت، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب مباريات الأسبوع الثاني والعشرين بالدوري الإسباني، في ملعب إل سادار.

النادي الملكي ظهر بمستوى متواضع في الشوط الأول ضد أصحاب الأرض، وكاد أوساسونا أن يضع بصمته داخل شباك تيبو كورتوا، لكن المحاولات المحلية لم تكن بالجدية الكافية، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على المرمى الآخر، وكاد أوساسونا أن يتقدم بكرة ردها قائم تيبو كورتوا، بينما أهدر فينيسيوس جونيور أكثر من فرصة تهديف محققة، من بينها انفراد صريح بحارس مرمى أصحاب الأرض.

واضطر الفريقان للانتظار حتى الدقيقة 78، ليفتتح فيديريكو فالفيردي النتيجة للريال بهدف من صناعة فينيسيوس جونيور، الذي سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 89، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل، بعد مراجعة اللقطة عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار”.

الهدف الملغي لم يؤثر على معنويات الريال وسعيه لتسجيل الهدف الثاني، ليمرر البديل ألفارو رودريجيز الكرة لماركو أسينسيو، الذي تكفل بتدوين هدف تأمين الانتصار في الدقيقة 90، مع العلم أن ألفارو كان من صنع تمريرة هدف فينيسيوس الأبيض.

فوز يرفع به ريال مدريد نقاطه للرقم 51، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر بشكل مؤقت، في المركز الثاني، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 30 نقطة في المرتبة العاشرة.

#ريال مدريد #أوساسونا #الدوري الإسباني

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