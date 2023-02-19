فيديو.. آرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا ويحقق انتصاراً دراماتيكياً

وكالات / سما /

حقق آرسنال انتصاراً مثيراً ومستحقاً على مضيفه أستون فيلا بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “فيلا بارك”، ضمن إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الجانرز في إنهاء سلسلة النتائج السلبية في البريميرليج، واستعاد نغمة الانتصارات بعد تعثّره في المباريات الثلاث الأخيرة، كما أنه استعاد صدارة الترتيب لك بشكل مؤقت، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست اليوم.

وتأخر آرسنال في النتيجة مرتين خلال المباراة، لكنه استطاع دائماً العودة بهدف التعادل، ثم خطف الفوز من أنياب أستون فيلا بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، عبر تسديدة صاروخية من الوافد الجديد جورجينيو القادم من تشيلسي، قبل أن يطلق مارتينيلي رصاصة الرحمة بتسجيل هدف رابع قبل إطلاق صافرة النهاية.

وتلقى فريق المدرب ميكيل أرتيتيا هدفاً مبكراً جعل المباراة معقدة منذ بدايتها، وتحديداً بعد 5 دقائق على انطلاق صافرة البداية، لكن الفريق استطاع تعديل النتيجة عن طريق بوكايو ساكا بعد 10 دقائق فقط.

وعاد أستون فيلا مرة أخرى ونجح في تسجيل هدف التقدم مجدداً، وهذه المرة حمل الهدف توقيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو عبر تسديدة زاحفة من حافة منطقة الجزاء، بحلول الدقيقة 31.

وانتفض آرسنال في الشوط الثاني، وخنق أستون فيلا في مناطقه الدفاعية، ونتج عن ذلك تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 61 عن طريق زينشينكو، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشن الجانرز هجوماً عنيفاً على أصحاب الأرض خلال النصف ساعة الاخيرة من الوقت الأصلي، وخلق عدة فرصة سانحة للتسجيل، أبرزها فرصة مارتن أوديجارد التي انفرد فيها بالحارس، لكنه سدد الكرة خارج إطار المرمى بطريقة غريبة.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة متجهة نحو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أطلق جورجينيو صاروخاً من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة في القائم ثم ترتد بالحارس وتدخل شباك المرمى، وذلك عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، استطاع المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي تسجيل الهدف الرابع لآرسنال، بعد أن استغل خروج حارس المرمى للهجوم.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 54 واستعاد فارق 3 نقاط مع مانشستر سيتي، بينما تجمّد رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 وظل مؤقتاً في المركز 11.