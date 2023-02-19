فيديو.. مانشستر سيتي يخسر الصدارة بتعثّر صادم أمام نوتينجهام

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نوتينجهام فورست بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “سيتي جراوند”، لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر السيتزنز صدارة ترتيب البريميرليج بهذا التعثّر بعد أن خطفها في الجولة الماضية من أنياب آرسنال، وعاد الأخير ليتربع على الصدارة بفارق نقطتين مع امتلاكه مباراة إضافية.

وصدم هذا التعادل جماهير مانشستر سيتي والمدرب بيب جوارديولا، لأن الفريق كان متقدماً بالنتيجة ومتحكماً في كل شيء في اللقاء، فلم يكن هناك أي خطر حقيقي على مرمى الحارس إدرسون، لكن أصحاب الأرض باغتوا الجميع واقتنصوا هدف التعادل في نهاية المباراة.

ودخل فريق المدرب بيب جوارديولا إلى المباراة بقوة كبيرة، وفرض سيطرته كما جرت العادة، لكنه احتاج إلى 40 دقيقة حتى يفتتح باب التسجيل، بهدف حمل توقيع برناردو سيلفا عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ مانشستر سيتي مسلسل إهدار الفرص مع بداية الشوط الثاني، وأضاع فيل فودين وإيرلينج هالاند وكيفين دي بروين وجاك جريليتش العديد من الفرص المحققة، في الوقت الذي اكتفى فيه نوتينجهام بالدفاع وعدم بذل أي مجهود لتسجيل هدف التعادل.

لكن بطريقة مباغتة جداً، استطاع نوتينجهام تسجيل هدف التعادل بحلول الدقيقة 84 عن طريق كريس وود، ورغم محاولات السيتزنز بتسجيل التقدم مجدداً، لكنه فشل في ذلك بفضل صلابة دفاعات أصحاب الأرض وتألق الحارس كيلور نافاس، ليدفع مانشستر سيتي الثمن باهظاً بعد إهدار كل الفرص التي سنحت له خلال اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 52، ليتراجع إلى المركز الثاني خلف آرسنال بفارق نقطتين، كما رفع نوتينجهام رصيده هو الآخر إلى النقطة 25، وصعد إلى المركز 13.