فيديو.. ليفربول يُكرر انتصاره على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في الفوز على مُنافسه فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان جيمس بارك قد بدأ عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 10 من بداية اللقاء، وذلك بعد استغلاله الناجح لتمريرة بينية رائعة من زميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وسجل كودي جاكبو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 17 من اللقاء، وذلك بعد أن توج سلسلة من التمريرات انتهت بلعبة بينية رائعة من النجم المصري محمد صلاح.

وشهدت الدقيقة 22 طرد حارس نيوكاسل بوب بعد إمساكه الكرة من خارج منطقة الجزاء وهو التصرف الذي يُعاقب عليه القانون بإشهار البطاقة الحمراء.

وأنقذ أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول فريقه من عدة فرص صعبة من لاعبي نيوكاسل، وفشل لاعبو الريدز في زيادة غلتهم التهديفية رغم تبديلات كلوب بهدف إنعاش الهجوم حيث شارك فيرمينو وديوجو جوتا.

يُذكر أن هزيمة اليوم هي الثانية للماكبايس هذا الموسم، وكانت الهزيمة الأول ضد ليفربول أيضاً في أنفيلد رود.

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 35 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 41 في المركز الرابع.