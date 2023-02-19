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اشتية يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري تعزيز التعاون

الأحد 19 فبراير 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أديس ابابا / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووضع اشتية الوزير القطري على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى اثيوبيا فارس القب، في صورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، والجهود المبذولة من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف هذه الإجراءات، والزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والقانون الدولي والإنساني.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملء الفراغ السياسي الذي تشهده المنطقة، من خلال بلورة مبادرة سلام ترتكز على مبادرة السلام العربية والشرعية والقانون الدولي، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

#اشتية #قطر

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