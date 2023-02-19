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الجهاد الإسلامي تدين بشدة العدوان الإرهابي على دمشق..

الأحد 19 فبراير 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدين بشدة العدوان الإرهابي على دمشق..



رام الله/ سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 19/2/2023، بشدة العدوان الارهابي الذي استهدف دمشق وأوقع عدداً من الشهداء المدنيين، وأحدث أضراراً ودماراً كبيراً. 

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذا العدوان يثبت بوضوح حجم أحقاد الصهاينة وفاشيتهم ، وسعيهم المتواصل لاستهداف سوريا وتعميق مأساة الشعب السوري الشقيق الذي يلملم جراحه بعد الزلزال المدمر.

وعبرت الحركة، عن وقوفها مع سوريا الشقيقة في مواجهة هذه المؤامرات التي يقودها الكيان الصهيوني ، والتي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها .

واستشهد 5 سوريين وأصيب عدد آخر، مساء أمس السبت إثر عدوان "إسرائيلي" جديد استهدف العاصمة السورية دمشق.

واستهدفت الغارات حي كفرسوسة في وسط دمشق، قرابة منتصف الليل، وسمع دوي انفجارات عنيفة، قبل أن تهرع إلى المكان مركبات الإسعاف.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، بأنه في تمام الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.

وقالت الدفاع السورية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".

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