"التعليم" توضح آلية التعويض للعام الدراسي

رام الله / سما /

قال أيوب عليان الوكيل المساعدة للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، "إن آلية التعويض بتمديد العام الدراسي ستتم باحتساب عدد الأيام التي تعطلت بها المدارس، وحصر المدارس التي جرى بها التعطيل، وبعدد الأيام سيتم التمديد والتعويض لأن هذا من حق الطالب".

وأضاف عليان في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، "أنه دخلنا في الأسبوع الثالث من الإضراب وهذا الأسبوع أيضاً يشهد عرقلة للدوام في بعض المدارس وبحسب ما تحدث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني سيتم تمديد العام الدراسي".

وأكد أنه من حق الطالب أن يتم التعويض له عن أيام الإضراب التي تشهدها بعض المدارس، كما هو حق المعلم أن يطالب بحقوقه.

وأعرب عن أمله في انفراج هذه الأزمة خاصةً وأن الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتية ووزير التربية عورتاني يؤكدون الالتزام بما تم التوقيع عليه بمنح المعلمين 15% كعلاوة لطبيعة العمل ولكن نص الاتفاق على ان يتم الصرف عند توفر الأموال".

وقال: "نعيش ظروفاً استثنائية تطلب وقفة الجميع وعليه أناشد زملائي المعلمين بالرجوع عن الاضراب من اجل أن يكون هناك لحمة في صفوف شعبنا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية".