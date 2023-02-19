فصائل فلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

غزة/ سما /

أدانت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، بشدّة العدوان الإسرائيلي على سوريا واستهدافه الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، ما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أهمية التصدّي للاحتلال الفاشي الغاشم، بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية.

وقالت: "إن الاحتلال ما زال يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطراً على أمتنا وعلى الأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرٌ مطلق لا يردعه إلا القوّة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ هذا العدوان السافر يأتي في وقتٍ لم تتعافَ فيه سوريا من آثار الزلزال المدمّر، الذي ضربها وخلّف آلاف الضحايا، ليؤكّد من جديدٍ عدوانيّةَ هذا الكيان العنصري وفاشيّته.

وأعربت الشعبية عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا "الإرهاب" المدعومة من الكيان الإسرائيلي.

بدورها، قالت حركة "الجهاد" الإسلامي: "هذا العدوان يثبت بوضوح حجم أحقاد الصهاينة وفاشيتهم ، وسعيهم المتواصل لاستهداف سوريا وتعميق مأساة الشعب السوري الشقيق الذي يلملم جراحه بعد الزلزال المدمر".

وأكدت وقوفها مع سوريا في مواجهة هذه المؤامرات التي يقودها الكيان الإسرائيلي، والتي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها.