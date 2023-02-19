إنهم يتحدون… عند ألحاق الضرر… بالفلسطينيين

كتب باهر يعيش:

تقوم مسيرات وتجمعات معارضة لقرارت ستتخذها حكومة الإحتلال هناااك… في فلسطين المحتلة، تحوي مواطنيه (المحتلّين) و…بعشرات الألوف بل مئآتها في تلّ أبيب وغيرها من مدن فلسطين المحتلة؛ (احتجاجًا) على قيام حكومتهم (اليمينية المتطرفة كما نطلق عليها وكأن غيرها كان يرفل بالعدل بالإنسانية!) قيامها بتعديل القوانين التي يسيرون عليها بما يناسب مجموعات الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية و… تحكم الآن.

هذه الإحتجاجات التي تشهدها الشوارع وردهات مبنى الكنيست ما بين أخذ ورد …بل وبشكل قد يكون حادًا وصاخبًا في بعضها، هذا إضافة إلى التهويل الذي يمارسه رئيس الكيان الحالي كذا رئيس الحكومة المنصرف وتصنّع قرع جرس الإنذار والتحذير من .. وقوع حرب أهلية…بين الفرقاء!، هذه الاحتجاجات كلّها تجري لمصلحة أحزاب أخرجت من الحكم.

حيث أن تغيير القوانين خاصة فيما يتعلق بتعيين قضاة المحكمة العليا سيؤدي إلى سيطرة الحكومة الحالية على القضاء…بما يخدم مصالح أحزابها المجتمعين على ما هو ضدّ مصالح الفلسطينيين في المقام الأول. و بما يؤدي إلى تحكّمها بتعيين القضاة ممن يسيرون في ركبها سيّما وأن بعض أعضائها بل ورئيسهم بالذات يغوصون في أوحال الفساد، بما يؤدي إلى سن قوانين وأحكام لمصلحتهم ومصلحة عودتهم إلى الحكم في أية انتخابات قادمة ضد مصالح الأحزاب الأخرى.

من يرى هذه الاحتجاجات (السلمية) من خارج إطار الصورة… يظن أن هذا الاحتلال يتمتع بالديمقراطية وبالعدل …الذي حريّة القضاء فيه مطلب هام..لكن… و (لكن كبيرة صارخة مدوية بل تشقّ ثوبها)…يجتمع كلّ هؤلاء الفرقاء من داخل الحكومة الحالية وممّن يحتجون على تعديل القوانين في مبنى الكنيست… يتفقون يجتمعون ويجمعون على التصويت لصالح سنّ قوانين تلحق الأذى بالفلسطينيين… من تغوّل للاستيطان ومن سحب الجنسية بل والإبعاد لمن يحملها من الفلسطينيين سكان القدس، وربّما غدًا سكان أراضي الثمانية وأربعين…إلى الضفّة أو غزّة ممن صدرت بحقهم أحكام جائرة بدعوى…. مقاومة الاحتلال في حالة تلقيهم معونات من أيّة جهة.

يجتمع ويجمع هؤلاء وهؤلاء عندما يتعلق الأمر بإلحاق الضرر بشعب فلسطين وعلى مسمع ومرآى من العالم النائم… أو من مدعي الإنسانية والحفاظ على القوانين الدولية، تحت وقع حفيف أوراق اعتراضات خجولة واستنكارات خافتة الأصوات لكل ما تتخذه قوات الاحتلال من قرارات تخالف كلّ النواميس الانسانية والوضعية، بل وممارسة أفعال فاضحة من قتل وتشريد وهدم منازل تقوم بها (حكومة)…ليس أشخاص و… في غيابنا… نحن !!.

البعض يهلل ويكبر في مدح ديموقراطية المحتلّين حتّى منّا وفينا. أيها السادة؛ لا تنظروا إلى مسيراتهم السلمية …بل انظروا إلى… اجتماعهم تصفيقهم هتافاتهم شماتتههم و…بصوت واحد لسنّ قوانين تلحق بالمواطنين الفلسطينيين الأذى والضرر، انظروا إلى… فعل أيديهم… كلّ الأيدي ملطخة عندما يتعلق الأمر بإلحاق الأذى بالفلسطينيين.

كاتب من الاردن