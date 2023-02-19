رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- الصرخة: 200 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو التي تعمل على اضعاف الجهاز القضائي

- الائتلاف سيصوت غدا على قوانين تمنع تدخل المحكمة العليا في قوانين الأساس ولجنة تعيين القضاة

- غدا مظاهرة أمام الكنيست

- سفير الولايات المتحدة بتل أبيب: إدارة بايدن نصحت نتنياهو أن يتمهل في إقرار القوانين

- وزير القضاء ليفين: لن أتوقف ولو لثانية واحدة

* "معاريف":

- الرئيس الإسرائيلي يقترح تجميد إقرار القوانين لفترة زمنية محدودة

- رؤساء الائتلاف الحكومي يصرون على إقرار القوانين وغدا سيتم طرحها للتصويت

- وزير القضاء: لن أقبل الاملاءات من الشارع ومعي دعم كامل لإتمام الإصلاح

- المنظمات المعارضة للإصلاح في رسالة للرئيس الإسرائيلي: لا صلاحيات لك بالتدخل

- المفتش العام للشرطة يوضح انه لن يستقيل من منصبه وتهديد أعضاء كنيست من حزب بن غفير بإقالته

- الليكود يقدم شكوى ضد باراك وأولمرت وآخرين بادعاء أنهم يحرضون على العصيان المدني

* "هآرتس":

- العلاقات بين المفتش العام للشرطة وبن غفير على وشك الانفجار

- ضباط كبار بالشرطة: تصرفات بن غفير تثير الغضب ويحذرون انه سيشعل المنطقة من أجل العلاقات العامة فقط

- رئيس الشاباك ورئيس الأركان في الجيش يدعمان المفتش العام للشرطة ويرفضان سياسة بن غفير

- أحياء القدس الشرقية تعلن العصيان المدني والاضراب العام احتجاجا على تصرفات الشرطة

- بلينكن تحدث مع نتنياهو وأبلغه أن البيت الأبيض يدعم حل الدولتين

- افتتاحية الصحيفة: على الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن المندد بشرعنة البؤر الاستيطانية