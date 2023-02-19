فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- الصرخة: 200 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو التي تعمل على اضعاف الجهاز القضائي
- الائتلاف سيصوت غدا على قوانين تمنع تدخل المحكمة العليا في قوانين الأساس ولجنة تعيين القضاة
- غدا مظاهرة أمام الكنيست
- سفير الولايات المتحدة بتل أبيب: إدارة بايدن نصحت نتنياهو أن يتمهل في إقرار القوانين
- وزير القضاء ليفين: لن أتوقف ولو لثانية واحدة
* "معاريف":
- الرئيس الإسرائيلي يقترح تجميد إقرار القوانين لفترة زمنية محدودة
- رؤساء الائتلاف الحكومي يصرون على إقرار القوانين وغدا سيتم طرحها للتصويت
- وزير القضاء: لن أقبل الاملاءات من الشارع ومعي دعم كامل لإتمام الإصلاح
- المنظمات المعارضة للإصلاح في رسالة للرئيس الإسرائيلي: لا صلاحيات لك بالتدخل
- المفتش العام للشرطة يوضح انه لن يستقيل من منصبه وتهديد أعضاء كنيست من حزب بن غفير بإقالته
- الليكود يقدم شكوى ضد باراك وأولمرت وآخرين بادعاء أنهم يحرضون على العصيان المدني
* "هآرتس":
- العلاقات بين المفتش العام للشرطة وبن غفير على وشك الانفجار
- ضباط كبار بالشرطة: تصرفات بن غفير تثير الغضب ويحذرون انه سيشعل المنطقة من أجل العلاقات العامة فقط
- رئيس الشاباك ورئيس الأركان في الجيش يدعمان المفتش العام للشرطة ويرفضان سياسة بن غفير
- أحياء القدس الشرقية تعلن العصيان المدني والاضراب العام احتجاجا على تصرفات الشرطة
- بلينكن تحدث مع نتنياهو وأبلغه أن البيت الأبيض يدعم حل الدولتين
- افتتاحية الصحيفة: على الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن المندد بشرعنة البؤر الاستيطانية