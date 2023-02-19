رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها مطالبة الرئيس محمود عباس، الإدارة الأميركية بالضغط على اسرائيل لوقف القتل والاستيطان.

كما تناولت الصحف الثلاث اعتداء الاحتلال على المواطنين في باب العمود، والعصيان المدني في مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام اليوم، والمستوطنين الذين يهاجمون منازل المواطنين ومركباتهم وسط الخليل ويعتدون على مواطن من حوسان.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- خلال اتصال هاتفي بينهما: الرئيس يطالب أميركا بالضغط على اسرائيل لوقف القتل والاستيطان، بلينكن: سنجري اتصالات مع تل أبيب لوقف الأعمال الأحادية.

- في اليوم الخامس من العصيان: الناطق باسم لجنة الطوارئ لـ"القدس": الأسرى لن يتراجعوا عن خطواتهم النضالية

- اشتية أمام قمة الاتحاد الافريقي: آن الآوان لمساءلة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

- عصيان مدني اليوم في مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر

- اصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ46 ألفا وارتفاع وفيات فلسطين إلى 105 وإنقاذ ناجين بعد 13 يوما من الكارثة

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن ويؤكد ضرورة إلزام اسرائيل بوقف جميع اجراءاتها أحادية الجانب

- الآلاف تحدوا إجراءاته المشددة وأحيوا ذكرى الإسراء والمعراج في الأقصى والحرم الإبراهيمي.. الاحتلال يعتدي على المواطنين في باب العمود.. وعصيان مدني في مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام اليوم، ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ومركباتهم وسط الخليل ويعتدون على مواطن من حوسان

- الأسرى يواصلون "العصيان" الجماعي ضد إدارة سجون الاحتلال

- خلال مشاركته في القمة الافريقية نيابة عن الرئيس.. اشتية: آن الأوان لمساءلة اسرائيل وإدانتها على مستوى محكمة العدل الدولية

- عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع السابع على التوالي

* "الأيام":

- المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات في الخليل القديمة وإصابات خلال اقتحامات وقمع فعالية في مناطق عدة

- القدس: قمع واعتقالات في منطقة باب العمود ودعوات للعصيان المدني ضد الاحتلال اليوم

- الرئيس لبلينكن: يجب التدخل السريع لوقف إجراءات اسرائيل

- مخاطبا القمة الافريقية: اشتية: آن الأوان لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها

- هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان جنوب شرق نابلس

- أكثر من 46 ألف قتيل في الزلزال وتضاؤل فرص العثور على ناجين وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الى 105