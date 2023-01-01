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بدء "العصيان المدني" في مناطق متفرقة بالقدس رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية

الأحد 19 فبراير 2023 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء "العصيان المدني" في مناطق متفرقة بالقدس رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

 أقدم شبان، فجر وصباح الأحد، على إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة، بعد إعلان عن إضراب شامل وعصيان مدني ردًا على الخطوات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة بحق السكان والتي تندرج ضمن "العقوبات الجماعية".

ووضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد، وبهدف تعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال.

وكانت القوى الوطنية والعشائر في تلك المناطق أعلنت أن خطوات العصيان المدني تتضمن دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

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