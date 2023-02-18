الشرطة: أحد النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين يسلم نفسه

جنين/سما/

أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم السبت، أن أحد النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للشرطة، بجهود مكثفة من المؤسسة الأمنية والضباط المكلفين بمتابعة القضية وبضغط من عائلته.

وأضاف ارزيقات في بيان، أن العمل ما زال مستمرا لإحضار الفارين الأربعة الآخرين .

وناشد ارزيقات عائلات الفارين الآخرين بضرورة التعاون مع الجهود المبذولة لتسليمهم للجهات الأمنية حفاظا على حياتهم وحفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي .

وأوضح محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب أنه "في قضية الموقوفين الهاربين من سجن جنين منذ فجر الخميس الماضي، فقد قام مساء اليوم السبت ذوو أحد الهاربين بتسليمه بطرف جهاز الشرطة، ومازالت جهود المؤسسة الأمنية في محافظة جنين مستمرة في تتبع بقية الهاربين".

وكانت الشرطة قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أن خمسة نزلاء متهمين بجرائم قتل، فروا من مركز إصلاح وتأهيل شرطة محافظة جنين.

وأكدت أن قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في محافظة جنين لملاحقة الفارين وإلقاء القبض عليهم، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.