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القاهرة: مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" يعقد اجتماعه الـ54

السبت 18 فبراير 2023 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" يعقد اجتماعه الـ54



القاهرة/سما/

 عقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اليوم السبت، اجتماعه الـ54 في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس الاجتماع، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة علي مهنا، بمشاركة رئيس مجلس الأمناء ممدوح العبادي، حيث جرى دراسة وتقييم وضع المؤسسة

كما ناقش أعضاء المجلس فعاليات ونشاطات المؤسسة وتطوير برامج عملها، بما في ذلك أعمال اللجان الخاصة بالمؤسسة والمتحف.

كما تم اعتماد التقارير الإدارية والمالية النهائية التي سيقدمها مجلس الإدارة للاجتماع الرابع عشر لمجلس الأمناء، الذي يعقد يوم غد الأحد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

#مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات

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