طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

نابلس/سما/

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي أن (2208) ناخبا من أصل (3074)، بما نسبته 71.7%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 20 مرشحا.

وأضافت اللجنة أن العملية الانتخابية جرت بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وأشرف وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي على سير العملية الانتخابية، وقال "اليوم نستكمل برنامج إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والتي تأتي كترجمة فعلية للإرادة السياسية والوطنية في إنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي والقانوني، والذي يصب في مصلحة تعزيز قدرات الغرف.

وشدد على أهمية انتخابات الغرف التجارية الصناعية، التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الانتخابات أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.

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ع.ف