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نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم طيلة الأسبوع

السبت 18 فبراير 2023 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم طيلة الأسبوع



رام الله/سما/

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء السبت، تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها طيلة هذا الأسبوع، احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وإلغاء العمل بالسندات العدلية.

وقالت النقابة، في بيان: "إن القرار يأتي بعد استنفاد نقابة المحامين كافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسومًا مضاعفة تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة".

وأضافت أن "تعليق العمل جاء اعتراضًا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم".

وأكدت مواصلة حراكها النقابي، ورفضها لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للعبث بسيادة القانون واستقلال القضاء.

ودعا مجلس النقابة المحامين والمحاميات لإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد.

#نقابة المحامين الفلسطينيين

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