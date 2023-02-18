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للأسبوع السابع على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

السبت 18 فبراير 2023 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأسبوع السابع على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة ضد سياسات الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو.


وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، بأنه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي يقوده نتنياهو وحكومته، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من الممكن إجراء مظاهرات في أكثر من 50 موقعا بجميع أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، ضد التعديلات التي تجريها تل أبيب على النظام القضائي.


ويفترض أن يكون مقر المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان بمدينة تل أبيب، في وقت أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في المدينة أمام حركة مرور السيارات.


ويشار إلى الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع السابع على التوالي، خاصة ضد خطة وزير العدل، ياريف ليفين، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد.

وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.

والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.

وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا.
 

#حكومة نتنياهو

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