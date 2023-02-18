عورتاني يطلع وفدا ألمانيا على التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين

رام الله/سما/

أطلع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم السبت، وفدا ألمانيا رفيع المستوى، على واقع التعليم في فلسطين والتحديات التي يواجهها.

وضم الوفد، وزيرة التربية والتعليم في ولاية راينلاند بالاتينات ستيفاني هوبغ، ورئيس البرلمان في الولاية هيندرك هيرنج وأعضاء من البرلمان.

وثمن عورتاني هذه الزيارة، مؤكدا أهمية ما تتضمنه من تركيز على مرتكزات التعاون، خاصة في مجال دعم التعليم المهني.

كما استعرض بعض منطلقات التطوير الراهنة، من أهمها البرنامج الوطني لتبني المدارس، والتركيز على الصحة الشمولية، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة وغيرها.

ووضع الوزير الوفد في صورة التحديات التي تواجه العملية التعليمية نتيجة استهداف الاحتلال المتواصل لا سيما في القدس وغزة والمناطق المسماة "ج"، ومحاولات سلطات الاحتلال لمحاربة المناهج وتزييفها، وتضييق الخناق على المدارس والمعلمين لثنيهم عن أداء واجبهم في هذه المناطق.

بدورهم، أوضح أعضاء الوفد أن زيارتهم تندرج في إطار استكشاف آفاق التعاون بما ينعكس على مستوى التعليم في فلسطين، وبما يتقاطع والأولويات التي تتبناها الوزارة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في ظل التحديات والمعيقات في سبيل تطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة.