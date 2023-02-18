حزب الشعب: رفض عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الافريقي صفعة لدولة الاحتلال

غزة/سما/

ثمن حزب الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، موقف الاتحاد الإفريقي تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وموقفه الدائم في إدانة الاحتلال الإسرائيلي العنصري.

وقال حزب الشعب في بيان له، إنّ رفض عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب مثل صفعة لدولة الاحتلال وحكومتها الفاشية كما مثل في نفس الوقت انتصارًا للعدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وحيا حزب الشعب جهود كافة الدول الصديقة التي ساهمت بالوصول لهذا القرار المهم.



كما علّق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، على طرد الوفد بقوله: إنّ "إقدام دول الاتحاد الإفريقي على طرد الوفد الإسرائيلي الذي تسلل خلسة إلى داخل قاعة قمة الاتحاد في إثيوبيا يمثل انتصارًا سياسيًا لشعبنا الفلسطيني ولقيم الحق والعدالة".