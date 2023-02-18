غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

غزة/سما/

نفذت الوحدة النسائية المقاتلة في كتائب المقاومة الوطنية «قوات الشهيد عمر القاسم»، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تدريبات عسكرية في قطاع غزة، على شرف الذكرى الـ 54 لانطلاقة الجبهة.



وشارك في التدريبات العشرات من المقاتلات، اللواتي نفذن تدريبات متنوعة باستخدام الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.



بدورها أكدت قائدة الوحدة «أم قاسم» أن هذه التدريبات تأتي بمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، التي من أبرز أهدافها دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.



ووجهت «أم قاسم» رسالة إلى الأسيرات في خط الصدام الأول مع الاحتلال، وإلى أمهات الشهداء الصامدات، تحيي صمودهن في مواجهة السجان، والاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتؤكد استمرار المقاومة حتى كنس الاحتلال وعصابات المستوطنين.



وأشارت إلى أن الفلسطينيين جميعهم موحدون في كافة الساحات والجبهات لمواجهة ممارسات الاحتلال وحكومته المتطرفة وفي مقدمتهم المتطرف «بن غفير».



























