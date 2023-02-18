بعد سرقة "دبابة" الجولان.. إسرائيليون يسرقون "مصفحة بريطانية" للاحتجاج ضد نتنياهو (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أقدم متظاهرون إسرائيليون على سرقة "مصفحة بريطانية"، اليوم السبت، للتظاهر ضد سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، بأن متظاهرين في السبعينيات والثمانينيات من أعمارهم أقدموا على سرقة أو جر مصفحة بريطانية قديمة وكتابة "ديمقراطية" أو الاستقلال عليها للاحتجاج على سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو.

אחרי גרירת הטנק מתל-סאקי: מפגינים גררו שריונית בריטיתhttps://t.co/KG7rTZ31bZ pic.twitter.com/4ouuUJehAH — החדשות - N12 (@N12News) February 18, 2023

وقامت الشرطة بمصادرة السيارة التي تحمل المصفحة البريطانية القديمة، شمالي البلاد، في وقت حاول المتظاهرون حماية المصفحة بأجسادهم دون جدوى، بالتزامن مع محاولة الشرطة الإسرائيلية إعادة المصفحة التي تعد تذكارا عسكريا للانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية، قبل إنشاء ما يسمى دولة "إسرائيل" في العام 1948.

לאחר שנגנב טנק מאתר ההנצחה תל סאקי במחאה על המהפכה המשפטית, ותיקי מלחמות ישראל, המוחים גם הם נגד המהפכה, השמישו באישור מלא את הנגמ"ש הבריטי הישן המוצג בקיבוץ גשר



לכל הפרטים - https://t.co/9idu3KOZrd@OrHeller pic.twitter.com/GE52jv7L8s — חדשות 13 (@newsisrael13) February 18, 2023

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن العربة المصفحة البريطانية كانت تقف أمام كيبوتس غيشر في غور الأردن، وقام المتظاهرون بجرها على عربة نقل كبيرة، وكتبوا عليها "الاستقلال" احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي يعتزم نتنياهو تنفيذه في البلاد.



وأكدت القناة العبرية أن المتظاهرين الذين سرقوا المصفحة هم أيضا الذين أقدموا، يوم الخميس، الماضي، على سرقة دبابة من موقع تذكاري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

נעצרה מחאת לוחמי יום כיפור שהובילו טנק בצפון. המשטרה: "הוא נגנב מאתר הנצחה"



לכל הפרטים - https://t.co/3JpnKvBNbC@ali_mograbi pic.twitter.com/noq7JfHbQt — חדשות 13 (@newsisrael13) February 16, 2023

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء الخميس، بأن مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين قاموا بسرقة دبابة قديمة من موقع تذكاري في هضبة الجولان، وتعقبتهم الشرطة الإسرائيلية وألقت القبض عليهم.



وأكدت أن الدبابة كتبوا عليها كلمة "ديمقراطية"، للتعبير عن رفضهم ضد الإصلاح القضائي في بلادهم الذي يقوده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تلقت بيانا يفيد بسرقة دبابة قديمة من "كيبوتس غادوت" (تجمع استيطاني) الواقع بالقرب من مرتفعات الجولان، حيث تتبعت مسار الدبابة وتم اعتقال سائق الشاحنة التي نقلت الدبابة ومجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين.





وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أكثر من 100 من الجنود الذين شاركوا في حرب "يوم الغفران" (المصطلح الإسرائيلي لحرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973) خططوا لسرقة دبابة للاحتجاج على إصلاحات نتنياهو القضائية الجديدة.



وتشمل الخطة الإسرائيلية لإصلاح القضاء، تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.



وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت الماضي، في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الخطة الحكومية التي اعتبروا أنها تمثل نهاية الديمقراطية.