إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في الحرم الإبراهيمي بالخليل

الخليل/سما/

أحيت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والآلاف من أبناء شعبنا، اليوم السبت، ذكرى الإسراء والمعراج، في احتفال مركزي حاشد أقيم في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

ونقل وزير الأوقاف حاتم البكري، تحيات القيادة الفلسطينية، مؤكدا أن الاهتمام بالمقدسات الإسلامية وحمايتها على رأس أولوياتها، مستنكرا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة عليها.

وأشار إلى أن الحرم الابراهيمي الشريف سيبقى مسجدا إسلاميا للمسلمين، وأن إجراءات الاحتلال بحقه لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة التواجد والصلاة فيه.

بدوره، قال مدير مديرية أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن الآلاف من شتى محافظات الوطن، ووفود إسلامية توافدوا إلى الحرم الابراهيمي منذ ساعات الصباح، ما يدلل على تمسك المسلمين بمقدساتهم، ورفضهم لسياسة الاحتلال التي لا تحترم الأديان وأماكن العبادة.

وقال إن الخليل بمقدساتها ستبقى عصية على الانكسار، والحامية لحرمها الشريف، وأن مسلسل اعتداءات الاحتلال عليه لن ترهبها.

بدوره، أوضح مدير الحرم الابراهيمي الشريف غسان الرجبي، أن لهذا اليوم خصوصية لدى المسلمين، حيث يتوافد الآلاف لزيارة الحرم ويعمرون كافة أروقته.

ودعت واعظة الحرم الابراهيمي هند الشرباتي، لضرورة الدفاع عن المقدسات وخاصة المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي وتجسيد الوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة زيارة الحرم الإبراهيمي الذي يتعرض لهجمة من قبل سلطات الاحتلال التي استولت على 63% من مساحته عقب مجزرة الحرم.

وتضمن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج دروسا وأناشيد ومدائح نبوية، وفقرات للأطفال، وجولات للوافدين من خارج الخليل في أروقة الحرم للتعرف عليها.