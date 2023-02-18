  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين وسط الخليل

السبت 18 فبراير 2023 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين وسط الخليل



الخليل/سما/

 أصيب طفل في ساقه، إثر هجوم نفذه مستوطنون مسلحون، مساء اليوم السبت، على منازل المواطنين ومركباتهم في شارع الشهداء، وزقاق العميان، وشارع الشلالة القديم وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح، هاجموا بالحجارة منازل المواطنين في شارع الشهداء وزقاق العميان وشارع الشلالة القديم ما تسبب بإصابة الطفل عمران حمودة جابر بحجر في ساقه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما حطم مستوطنون عددا من مركبات المواطنين، بعد أن اعتلوا أسطح المنزل وسط الخليل، عرف من بين أصحابها عائلة اليازوري، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية، أطلق خلال الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المستوطنين تحصنوا ايضا خلف جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم ورشقوهم بالحجارة ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح، وبممارسة المزيد من الاعتداءات اليومية عليهم، لافتا على أن المستوطنين ما زالوا يتجمعون في المنطقة ذاتها.

ــ

#المستوطنين #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

بومبيو: "إسرائيل" ليست دولة احتلال والرئيس عباس "إرهابي معروف"

هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في الخليج

" كهرمان مرعش مجرد بروفة".. خبراء يتوقعون زلزالا مدمرا ويحددون المكان

مسؤول بالموساد يضع خطة لمنع العمليات

الكشف عن تطور مُفاجئ في سلاح الجو الإيراني وهذه المُقاتلة وصلت للقاعدة السرية..

"إجراء الصمت".. تعديلات جديدة على مسودة مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

معاريف: سموتريتش وغالانت على شفا انفجار وفي غزة "بعد الهدوء موجة تصعيد"

الأخبار الرئيسية

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

==

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

كاتبة إسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو: خسارة "البلطجية" مؤكدة

photo_2023-02-18_15-47-22

حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

82904341-584D-40A3-B054-00E2DF6E892E-730x438

غضب في تل أبيب بعد طرد الممثلة الإسرائيلية من قمة الاتحاد الأفريقي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم