حماس ترحب بطرد الممثلة الإسرائيلية من قمة الاتحاد الافريقي

غزة/سما/

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصهيونية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قاعة قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأعربت الحركة مساء اليوم على لسان متحدثها جهاد طه في تصريح صحفي عن تقديرها لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الكيان الصهيوني في هذه القمَّة الإفريقية؛ التي تأتي انسجاماً مع قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي.

وثمنت حماس موقف الاتحاد الإفريقي الأصيل في دعم القضيَّة الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة لشعبنا في إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ودعت كل الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى تعزيز هذه المواقف المشرّفة، والعمل على عزل الكيان الصهيوني العنصري وحكومته الفاشية وإبعاده عن هذا الاتحاد.