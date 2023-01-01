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حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

السبت 18 فبراير 2023 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)



غزة/سما/

كشف الأمين العام لحركة المجاهدين أسعد أبو شريعة عن وحدةِ شهداءِ الداخلِ المحتل ( داهم ) التابعة لكتائب المجاهدين.

وقال خلال مهرجان الانطلاقة الثالثة والعشرين للحركة إنه تم تجنيد الأسير "شحادة أبو القيعان" من وحدة "داهم"، وتم تكليفه من قبلِ كتائب المجاهدين ليتجندَ في جيشِ الاحتلال.

وأضاف:" قامَ الأسير شحادة بمهامٍ استخباراتية عديدة، منها الاستيلاء على أسلحةٍ تعودُ لقواتِ الاحتلال ونقلها للمقاومة في الضفة".

وأكد أن وحدة "داهم" المختصة بالعمل في الداخل المحتل ذراعها طويلٌ ومفاجآتها كثيرة، لافتًا إلى أن  الاحتلال أوهن من بيتِ العنكبوت، والمقاومة في الضفة والداخل وغزة الأبية ومحورِ القدس  تعمل  بنسقٍ واحدٍ نحو الهدف المنشود وهو تحرير فلسطين.

ودعا أبو شريعة المقاومين في الضفة إلى مواصلة نضالهم، الذي يستنزفُ الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة في غزة ستساند الثورة في الضفة حتى تحرير الأرض.

وشدد على أهميةِ التوافق على تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍ يضمُ الكلَ الفلسطيني، مشيرًا إلى أن استمرارُ البعض بسياسةِ التفردِ والإقصاء يخدمُ الاحتلال، ويعيق مشروع التحرير.

وتحيي حركة المجاهدين ذكرى انطلاقتها الـ23 في مهرجان مركزي بمدينة غزة، يشارك به لفيف من قادة العمل الوطني وجماهير الحركة.

#المجاهدين #جيش الاحتلال الاسرائيلي

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