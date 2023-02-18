  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلان العصيان المدني في القدس

السبت 18 فبراير 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان العصيان المدني في القدس



القدس المحتلة/سما/

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الأحد الموافق 19/2/2023.

وقالت القوى في بيان :" إن العصيان المدني يأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

ودعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق مثل:( المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال).

وطالبت القوى الوطنية بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، اضافة إلى إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد المقبل.

وينكل الاحتلال يوميًا بحق أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، حيث يغلق الحاجز ويعرقل الفلسطينيين للوصول إلى الجامعات وأعمالهم.

#القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

بومبيو: "إسرائيل" ليست دولة احتلال والرئيس عباس "إرهابي معروف"

هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في الخليج

" كهرمان مرعش مجرد بروفة".. خبراء يتوقعون زلزالا مدمرا ويحددون المكان

مسؤول بالموساد يضع خطة لمنع العمليات

الكشف عن تطور مُفاجئ في سلاح الجو الإيراني وهذه المُقاتلة وصلت للقاعدة السرية..

"إجراء الصمت".. تعديلات جديدة على مسودة مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

معاريف: سموتريتش وغالانت على شفا انفجار وفي غزة "بعد الهدوء موجة تصعيد"

الأخبار الرئيسية

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

==

غزة: مقاتلات كتائب المقاومة الوطنية في تدريب عسكري (صور)

كاتبة إسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو: خسارة "البلطجية" مؤكدة

photo_2023-02-18_15-47-22

حركة المجاهدين: قمنا بتجنيد أسير في جيش الاحتلال ونقل أسلحة للمقاومة (فيديو)

82904341-584D-40A3-B054-00E2DF6E892E-730x438

غضب في تل أبيب بعد طرد الممثلة الإسرائيلية من قمة الاتحاد الأفريقي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم