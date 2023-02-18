إصابة الأسير يعقوب قادري بالسرطان

رام الله/سا/

أفادت مؤسسة "مهجة القدس"، اليوم السبت، أن ما يسمى عيادة سجن عزل "ريمونيم" أبلغت الأسير المعزول يعقوب محمود قادري "غوادرة"، بأنه مصاب بالسرطان في الغدة الدرقية، وأنه بحاجة لإجراء عملية جراحية لإزالته.

وأفاد الأسير قادري في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أنه تم إبلاغه من قبل طبيب عيادة السجن يوم الأربعاء الماضي، أن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت له بداية شهر فبراير الجاري في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، أظهرت إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية، وأن الغدة الدرقية مازالت تتضخم وتكبر، وأنه يجب إزالة نصفها بواسطة عملية جراحية في الأشهر القادمة دون تحديد موعد معين.

وأوضح، أنه أبلغ الطبيب بأنه يعاني منذ شهرين من ضيق تنفس ومراجعة دائمة لكل ما يأكله في الصباح، وأن هناك أوجاع في اللثة والأسنان وأوجاع في الرقبة والأكتاف، وأخبره الطبيب أن هذه عوارض الغدة الدرقية لأنها تتحكم في كافة أعضاء الجسم وهي صمام الأمان مثل البنكرياس في الجسم.

وأشارت "مهجة القدس" إلى أنه بتاريخ 23/06/2022م تم إبلاغه بوجود ورم في الغدة الدرقية، بعد أن واجه وضع صحي صعب، وعندما كان معزولاً في سجن عسقلان توجه إلى عيادة السجن، للسؤال عن نتيجة عملية الخزعة التي أجراها إلا أنهم أخبروه أنه لم يتضح الأمر بعد وأنهم بصدد إعادته إلى المستشفى بعد شهر لإجراء تصوير شعاعي أو ما يسمى "بالطبقية" للتأكد من الورم.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسير يعقوب قادري "غوادرة" بشكل عاجل ولباقي الأسرى المرضى.