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غزة: الفصائل الوطنية تقر فعاليات نضالية دعما للأسرى

السبت 18 فبراير 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الفصائل الوطنية تقر فعاليات نضالية دعما للأسرى



غزة/سما/

 أعلنت الفصائل الوطنية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، عن فعاليات نضالية دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن مسيرات شعبية على حدود التماس.

وقال الناطق باسم حركة فتح في المحافظات الجنوبية منذر الحايك، اليوم السبت، إنه ستكون هناك مسيرات بدءا من يوم الجمعة المقبل على حدود التماس، مساندة للأسرى ضد الإجراءات التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

يشار إلى أن الأسرى يواجهون هجمة شرسة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، حيث بدأت إدارة السجون بإغلاق المخابز وتقليل ساعات الاستحمام وصولا لسن قانون بالإعدام، الأمر الذي قررت الفصائل مواجهته بخطوات إسنادية لهم.

#الفصائل الوطنية الفلسطينية

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