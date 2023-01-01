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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي..

السبت 18 فبراير 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي..



رام الله / سما /

تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحث خلاله آخر المستجدات الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، فقد جرى خلال الاتصال "البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض".

كما جرى "بحث موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة".

وطالب الرئيس عباس الإدارة الأميركية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.

#الرئيس عباس #وزير الخارجية الأميركي

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