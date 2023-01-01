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الاحتلال يوافق على 3 تسهيلات اقتصادية لأهالي الضفة قبل حلول شهر رمضان

السبت 18 فبراير 2023 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوافق على 3 تسهيلات اقتصادية لأهالي الضفة قبل حلول شهر رمضان



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت على ثلاثة تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان المبارك في مارس المقبل.

وحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، اليوم السبت، أشارت إلى أن التسهيل الأول يتمثل بتنظيم الرسوم عبر حاجز "اللنبي" الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، في ظل حظر استخدامهم لمطار بن غوريون، ولا يُسمح لهم ببناء مطار خاص.

وأضافت الصحيفة، أن الإجراء الثاني يتمثل بتخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الوقود الوارد إلى الضفة الغربية، منوهة إلى أن الخطوة الثالثة تشمل الموافقة على تحديث قائمة وزارة الاقتصاد للبضائع المسموح باستيرادها للفلسطينيين.

#شهر رمضان #رمضان #الاحتلال

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