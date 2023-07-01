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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 18 فبراير 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت "الهيئة"، إنّ السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/7)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7)

وأكّدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونبهت، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه، دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم 2023/7 اضغط هنا.

كشف الجوازات المصرية رقم 2023/7 اضغط هنا.

#معبر رفح #آلية السفر #السفر

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