مسؤول إسرائيلي: نمر بأصعب مفترق طرق وأحداث الضفة ستضعف قدرتنا

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مسؤول عسكري اسرائيلي سابق، اليوم السبت، قوله :إن "إسرائيل" تمر بأصعب مفترق طرق واصفاً أحداث الضفة المحتلة بأنها ستضعف قدرة جيش الاحتلال.

وقال المسؤول العسكري والمتحدث باسم جيش الاحتلال سابقا رونين منليس لقناة "كان" العبرية: "إسرائيل" تمر بأصعب مفترق طرق لم يمر منذ 20 عامًا".

وأضاف منيليس:" ما يحدث في الضفة الغربية "فوضى عارمة" تمس بقدرة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على القيام بمهامه الروتينية المعهودة في الضفة".

ويُشار إلى أن كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة تشهد مواجهات واشتباكات مستمرة بين مقاومين وجيش الاحتلال، ويتصدر هؤلاء مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين، وسرايا القدس- كتيبة نابلس، وعرين الأسود وكتيبة بلاطة.