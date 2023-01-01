"مربو الدواجن" بغزة تُصدر بيانًا بشأن توافر الدجاج خلال شهر رمضان

غزة / سما /

أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن توافر الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان.



وذكرت النقابة في بيان لها أنّ كمية إدخال البيض المخصب لقطاع الدجاج اللاحم تعدَّت الأربعة مليون بيضة مخصبة.



وأشارت إلى أنه سيتم إنتاج ما يقارب من مائة ألف دجاجة يوميًّا طوال فترة شهر رمضان، معبرة عن أملها بأن تكون أسعار الدجاج اللاحم مستقرة طوال الشهر المبارك.



وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023، إذ من المقرر أن يكون بداية الشهر الكريم، في 23 من مارس القادم.