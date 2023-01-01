الشعبية في السجون: الحملة ضد أسرى القدس يأتي في إطار حملة شاملة ضد الفلسطينيين

رام الله / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - فرع السجون، السبت، إن ما يجري ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد أسرى القدس من عمليات سلب ونهب من قبل الاحتلال، يأتي في إطار حملة شاملة ضد كل ما هو فلسطيني.

واستنكرت الجبهة في بيان لها، الحملة الشرسة ضد الأسرى المقدسيين، والتي وصفتها بـ "الفاشية" وبأنها حملة "تطهير عرقي وإنساني" تشبه حملات "النازيين" في أوروبا.



وقالت: إن الشعب الفلسطيني لن يصمت على ما يجري وسيكون بالمرصاد وسيرد الصاع للاحتلال الذي حول جنوده إلى "لصوص مرتزقة ومعتدين" بحسب البيان.

وأكدت أن المعركة الشاملة من الكل الفلسطيني في القدس وغزة الضفة والداخل والسجون والشتات متواصلة وصولاً لمعركة حاسمة سيكون لها ما لها.