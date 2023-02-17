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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع عشر

السبت 18 فبراير 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاما) إضرابه عن الطعام لليوم الـ14 على التوالي، في زنازين معتقل "الجلمة"، وذلك رفضا لاعتقاله، حيث جرى تمديد اعتقاله حتى يوم غد الأحد.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال عدنان من منزله، في بلدة عرابة بمجافظة جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

يُشار إلى أنّ الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

#خضر عدنان #اضراب عن الطعام #الاحتلال

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