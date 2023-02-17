مشروع جديد لتطوير الرياض يثير جدلا على مواقع التواصل.. يشبه الكعبة (شاهد)

أثار مشروع سعودي جديد لتطوير مدينة الرياض، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مبنى "المكعب" الذي قالوا إنه يشبه الكعبة إلى حد كبير.





وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد الهادفة لتطوير أكبر "داون تاون" في العاصمة الرياض.



وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المشروع سيدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وقالت الوكالة إن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

ويبعد المشروع عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2030، وفق المصدر ذاته.



ويضم المشروع متحفاً مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.



ويقام المشروع على مساحة تتجاوز الـ19 كم2، ومساحة طابقية تصل إلى أكثر من 25 مليون متر مربع، وطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة.



كما أنه سيوفر مساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

ووفق الإعلان، فسيصبح المشروع أحد أكبر المعالم على مستوى العالم "المكعب"، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.



وتهدف السعودية إلى مضاعفة حجم عاصمتها وعدد سكانها باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليار دولار بموجب رؤية 2030 لتحديث الدولة الخليجية وتقليل اعتمادها على عائدات تصدير النفط.



