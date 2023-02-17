مستوطنون يعتدون على مواطن غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة عنوة على اراضي المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين ، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على شقيقه عوض ( 50 عاما)، أثناء استصلاحه أرضه، في منطقة "شعب خربان"، حيث تصدى لهم، دون أن يصاب .

يذكر أن عددا من مستوطني "بيتار عيليت" هاجموا يوم أمس المواطن ناصر سباتين، أثناء تواجده في أرضه، وأصابوه بجروح ورضوض، والحقوا أضرارا بمركبته، ليعد الاعتداء الثاني في أقل من 24 ساعة.