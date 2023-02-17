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المعتقلان المقدسيان غانم وشحادة يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر

السبت 18 فبراير 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

دخل المعتقلان المقدسيان فراس صادق محمد غانم "الحتاوي" (49 عاما)، وحسام عقل شحادة (48 عاما)، عاميهما الـ22 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما يقضيان حكما بالسجن مدى الحياة.

وكان غانم قد اعتقل بتاريخ 18/2/2002، وهو أب لأربعة أطفال، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكم جائر بالسجن المؤبد 9 مرات، بتهمة الانتماء لحركة "فتح". 

ويعاني غانم الذي يقبع حاليا في سجن "ريمون" الصحرواي من عدة أمراض، وزيادة في الوزن، وتماطل إدارة السجون في تقديم العلاج المناسب له، وقد تعرض للعقاب عدة مرات، بسبب مطالبته بالحصول على العلاج.

فيما اعتقل شحادة بتاريخ 17/2/2002، وصدر بحقه حكم جائر بالسجن المؤبد 6 مرات، بتهمة انتمائه هو الآخر لحركة "فتح"، وقد تنقل في كافة السجون، ويقبع حاليا في سجن "نفحة" الصحراوي.

#الأسر

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